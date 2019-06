Asilo degli orrori. "Cosa avete fatto ai nostri bimbi?" La rivolta davanti ai cancelli della scuola di via Fratta

Indignazione e rabbia davanti ai cancelli dell'asilo di via Fratta.

A Solofra i genitori sono in rivolta dopo gli arresti di stamane all'alba per 4 insegnanti, che avrebbero picchiato i piccoli, sottoponendoli in alcuni casi ad abusi di natura sessuale.

Accuse pesantissime che hanno travolto l'istituto e la comunità. Indagini che sono andate avanti senza far trapelare nulla fino agli arresti di stamane. La preside della scuola ha deciso di incontrare tutti nell'atrio dell'istituto. Tanti genitori hanno deciso di radunarsi davanti ai cancelli della scuola, per avere notizie in tempo reale e anche per protestare: sono stati tenuti all'oscuro degli episodi che accadevano all'interno del plesso.

"Cosa avete fatto ai nostri bimbi?" chiede una donna alzando i toni della protesta.

La tensione è alle stelle. La scuola è frequentata da piccini dell'asilo e scuola elementare. Si trova nella zona delle case popolari.

"Porteremo via i nostri piccoli da questo istituto. Non sappiamo come siano partite le indagini, non sapevamo nulla. Qualcuno di certo ha sporto denuncia. Ma vogliamo capire di più e vogliamo massime garanzie di tutela per i nostri piccoli. Siamo profondamente turbati e indignati da quanto accaduto".

Tra mamme e papà in protesta, molti sono stati coloro che hanno deciso di portare a casa i piccoli per sottrarli all'attenzione mediatica, all'assalto di cronisti e curiosi che in poco tempo di sono radunati davanti l'istituto.

Tanti piccoli sono stati portati via in tutta fretta.