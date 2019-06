Maraia: "Quello che diciamo lo facciamo" Lioni-Grottaminarda. "Finalmente dopo mesi di bugie i cittadini possono conoscere la verità"

"Quello che diciamo lo facciamo. Finalmente dopo mesi di bugie i cittadini possono conoscere la verità. La strada Lioni Grottaminarda era ferma da troppi anni e c’è stato il tentativo di politici, alcuni imprenditori e certa stampa di far cadere la colpa sul M5S che governa da pochi mesi." Ad affermarlo in una nota è il deputato arianese del M5S Generoso Maraia.

"Ora tutti possono comprendere la serietà del M5S che al di là dei colori politici ha individuato il problema nella struttura commissariale e riportato la gestione nell’ambito delle amministrazioni competenti che nel caso specifico è la Regione Campania.

Siamo corretti e responsabili ma non sprovveduti. Sappiamo che la Regione Campania ancora per un anno sarà guidata da De Luca ed è per questo motivo che abbiamo istituito un Comitato di Vigilanza per l’attuazione degli interventi. Ora è possibile andare avanti in modo spedito e non ci sono più alibi: De Luca ora non potrà più dar fiato alla bocca ma dovrà mettersi al lavoro seguendo le indicazioni ministeriali.

Hanno impiegato 20 anni per far male 20 km ora è finito il tempo degli sprechi di tempo e di denaro, è il tempo della responsabilità delle istituzioni e dell’impegno dei politici per la crescita e lo sviluppo delle aree interne della Campania." Fin qui la nota di Maraia.