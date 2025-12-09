Pietrastornina: richiesta la pulizia della strada montana e del torrente Iniziativa del gruppo consiliare "ScegliAMO Pietrastornina"

Il gruppo consiliare "ScegliAMO Pietrastornina" ha richiesto la pulizia della strada montana e del torrente San Martino. "I sottoscritti consiglieri presso il Comune di Pietrastornina, facenti parte del gruppo consiliare Scegliamo Pietrastornina, con la presente, facendo seguito a precedenti interlocuzioni per le vie brevi avute anche con l’ arch. Parrella - Responsabile Forestazione della C.M. in indirizzo - Vi richiedono, ove non già effettuata, la tempestiva sistemazione/pulizia del tratto stradale Campitelli/Acqua delle Vene, anche in considerazione della circostanza che lo stesso rappresenta l’unico al momento percorribile senza limitazioni rilevanti per raggiungere l’Abbazia di Montevergine. - si legge nella nota - Si richiede altresì un puntuale intervento di pulizia dell’alveo e delle sponde del Torrente San Martino nel tratto a monte dell’abitato di Pietrastornina e nel tratto dello stesso all’altezza di via Ponticelli. In attesa di un Vs. urgente riscontro alla presente, si confida nella disponibilità già manifestata in occasione degli interventi di pulizia nel centro abitato di Pietrastornina (ad es. via Falcone), effettuati dalla C.M. in indirizzo con il supporto di decine di operatori idraulico forestali effettuate anche nelle ultime settimane".