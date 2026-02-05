Scandone Avellino, Stefanini: "Finalmente si gioca, due settimane proficue" L'ala biancoverde: "Appena si è presentata l'occasione di tornare ho detto subito sì"

"Quando si è presentata l'occasione di tornare ho accettato subito. Sono rimasto fermo al 15 giugno dello scorso anno, quando abbiamo sfiorato la promozione in B Nazionale. La squadra mi ha accolto davvero in modo eccezionale. Sono molto contento di indossare di nuovo questi colori e spero di dare il mio contributo per far sì che possiamo risollevarci in questo campionato, ancora lungo": così si è espresso Fabio Stefanini verso la prossima sfida della Scandone Avellino, ospite dell'Angri Pallacanestro domenica (ore 18) al PalaGalvani.

"Non vediamo l'ora di tornare in campo"

"Dopo due settimane di stop torniamo a giocare. Sono sembrate una vita, ma sono stati comunque utili perché con gli innesti di Gay e Donda abbiamo lavorato per trovare la chimica di squadra e sistemare alcune cose. Finalmente si gioca e non vediamo l'ora. - ha aggiunto Stefanini - Conosciamo Angri e Stentardo. Sarà una gara dura come è stata quella del girone d'andata".