Avellino: nasce il cantiere creativo, un percorso formativo per i giovani

Radici nel territorio, sguardo al futuro, un nuovo progetto formativo e laboratoriale

Avellino si prepara ad accogliere Il cantiere creativo radici nel territorio, sguardo al futuro, un nuovo progetto formativo e laboratoriale rivolto ai giovani, pensato per valorizzare talenti, competenze e idee, e per promuovere una crescita personale e collettiva capace di generare impatto sociale e nuove opportunità per il territorio.

Il cantiere creativo nasce da un’idea della diocesi di Avellino e della Caritas diocesana di Avellino con il supporto dei ragazzi del Progetto Policoro per accompagnare i giovani verso percorsi di formazione, orientamento e lavoro, con particolare attenzione ai temi dell’imprenditorialità, dell’economia civile e dello sviluppo locale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti concreti per leggere il presente e immaginare il futuro, partendo da una consapevolezza profonda del contesto in cui vivono. Non un semplice ciclo di incontri, ma un vero e proprio percorso di accompagnamento che mette al centro le persone, le loro competenze, spesso non pienamente riconosciute, e la possibilità di trasformarle in progettualità spendibili nel mondo del lavoro, del terzo settore e dell’imprenditorialità sociale.

«Il Cantiere Creativo si inserisce pienamente nella nostra logica della pedagogia del fare – spiega il direttore della Caritas diocesana di Avellino, Antonio D’Orta -. Una logica che mira ad assumersi la responsabilità di costruire prospettive concrete, offrendo strumenti e opportunità capaci di generare speranza. Come Caritas sentiamo il dovere non solo di sostenere chi è in situazione di fragilità, ma anche di indicare vie di uscita, percorsi possibili di crescita e di qualificazione professionale. Viviamo un paradosso evidente: da un lato le aziende faticano a trovare figure formate, dall’altro tanti giovani sono costretti a lasciare il territorio in cerca di opportunità. È su questa frattura che iniziative come il Cantiere Creativo intendono intervenire.

La formazione alla progettazione, al management e alla capacità di leggere e gestire i processi complessi rappresenta oggi una delle sfide decisive per il futuro di molte attività, soprattutto nel sociale e nel terzo settore. Formare progettisti, accompagnare i giovani a trasformare idee e competenze in percorsi strutturati e sostenibili, significa investire sul territorio e sulle persone che lo abitano. È questa la direzione che vogliamo continuare a percorrere».

Il Cantiere Creativo si configura come uno spazio aperto e dinamico di confronto e costruzione condivisa, in cui formazione e laboratorio si intrecciano. Un luogo fisico e simbolico in cui le competenze possono incontrarsi, essere analizzate, valorizzate e ri-orientate verso nuove prospettive di sviluppo, in linea con i bisogni del territorio irpino e con le sfide che attendono le nuove generazioni.

Il percorso prevede moduli dedicati alla formazione sulle opportunità europee e sui principali programmi rivolti ai giovani, con particolare attenzione ai bandi di finanziamento e agli strumenti utili alla progettazione. Accanto a questo, sono previsti laboratori di progettazione sociale e di terzo settore, finalizzati ad approfondire metodi, strumenti e buone pratiche per trasformare idee e bisogni in progetti concreti, sostenibili e capaci di generare valore per la comunità.

Ampio spazio sarà riservato anche ai temi dell’imprenditorialità e del management, con focus su strategie per startup, marketing, comunicazione e gestione aziendale. L’obiettivo è fornire competenze trasversali e operative, capaci di rafforzare l’autonomia progettuale dei partecipanti e di accompagnarli nella costruzione di percorsi professionali coerenti e consapevoli.

Elemento centrale del Cantiere Creativo è l’attenzione all’ascolto del territorio. In questa prospettiva, il Cantiere si propone come uno spazio di connessione e di rete, capace di rafforzare relazioni e sinergie tra giovani, enti, scuole e organizzazioni del territorio.

Il primo incontro del cantiere creativo è in programma mercoledì 11 febbraio, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso il polo giovani di Avellino. L’appuntamento rappresenta l’avvio ufficiale del percorso e sarà un’occasione di presentazione del progetto, oltre che un momento di confronto aperto con i giovani interessati a partecipare.

