Furto di farmaci oncologici, carabinieri in azione anche ad Ariano Irpino

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) hanno arrestato tre uomini, tutti pregiudicati, tra i 49 e i 60 anni, residenti a Napoli, ritenuti responsabili del furto di farmaci oncologici avvenuto la notte del 27 marzo 2025 presso la farmacia ospedaliera di Castelnuovo. Il bottino, composto esclusivamente da medicinali costosi per la cura dei tumori, è stato stimato in circa 350.000 euro. Le indagini sono partite immediatamente dopo il colpo e hanno permesso di ricostruire i movimenti dei sospettati in varie parti d'Italia, anche grazie all'analisi delle immagini delle autovetture utilizzate dai malviventi e delle loro fattezze somatiche. Uno degli arrestati, già ricercato da circa un anno per altri reati, è stato rintracciato ad Ariano Irpino (Avellino), mentre un secondo è stato fermato presso la propria abitazione a Napoli. Il terzo ha ricevuto la notifica del provvedimento direttamente nel carcere di Poggioreale, dove era già detenuto per altri fatti. Le indagini hanno inoltre permesso di individuare il presunto ricettatore dei farmaci: un egiziano di 51 anni residente in provincia di Lodi, già ristretto per reati analoghi.