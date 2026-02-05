Casa Riformista e Noi Sud, Alaia capogruppo in Regione: "Grazie per la fiducia" La decisone assunta all'unanimità

Enzo Alaia è stato nominato capogruppo di Casa Riformista e Noi di Centro – Noi Sud nel Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta all’unanimità, in accordo con i vertici regionali e nazionali delle due forze politiche. La nomina riguarda il gruppo consiliare composto, oltre che dallo stesso Alaia, dai consiglieri Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra, esponenti della seconda forza politica in Consiglio regionale. Si tratta di un riconoscimento importante che valorizza una figura di consolidata esperienza istituzionale. Consigliere regionale dal 2015 e leader di Casa Riformista, Alaia è da anni punto di riferimento della politica irpina e dell’area riformista. Già assessore all’Agricoltura e presidente del Consiglio provinciale di Avellino, vanta un lungo percorso amministrativo maturato soprattutto sui temi dell’agricoltura, dell’ambiente, del governo del territorio e delle aree interne. Nel corso della sua attività si è distinto per capacità di mediazione, serietà e attenzione concreta ai bisogni delle comunità locali, contribuendo in modo costante al rafforzamento della rappresentanza dell’Irpinia in ambito regionale. Nel nuovo incarico, Alaia sarà chiamato a coordinare l’azione politica dell’importante gruppo consiliare, garantendo una linea unitaria e un contributo responsabile e costruttivo all’attività della maggioranza che governa la Regione Campania.

«Ringrazio il Gruppo per aver riposto la propria fiducia in me. Assumo questo incarico con la responsabilità e l’impegno di sempre, consapevole del ruolo che la seconda forza politica del Consiglio Regionale è chiamata a svolgere in una fase decisiva per la Campania. Lavoreremo con spirito di squadra, serietà e senso delle istituzioni, portando in Aula le istanze dei territori e delle comunità che rappresentiamo. Continuerò, come sempre, a impegnarmi nell’interesse dei cittadini, rispondendo alle esigenze di questo tempo storico che necessita di un’azione politica capace di fornire risposte concrete», ha dichiarato Alaia.

Con questa nomina, Casa Riformista e Noi di Centro confermano la volontà di partecipare in modo leale e propositivo all’azione di governo regionale, puntando su competenze, esperienza istituzionale e radicamento territoriale come elementi centrali della propria proposta politica.