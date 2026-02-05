Giorno del ricordo, sabato gazebo di Gioventù Nazionale Dalle ore 16:30 alle ore 19:00, ad Avellino, presso Piazzetta Agnes

Sabato 7 febbraio, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, ad Avellino, presso Piazzetta Agnes, Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, promuove un gazebo informativo in occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, solennità civile istituita per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa nasce dalla volontà di rinnovare una memoria storica che appartiene all’intera Nazione e che richiama al rispetto verso migliaia di italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, vittime di persecuzioni, violenze e uccisioni consumate nel contesto del secondo dopoguerra, sotto il regime guidato da Josip Broz Tito. Una tragedia che colpì duramente anche donne, come Norma Cossetto, divenuta simbolo di quel martirio. Ricordare queste vicende risponde ad un dovere civile, quello di riconoscere una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, per troppo tempo marginalizzata nel dibattito pubblico e nella narrazione scolastica. La memoria condivisa rappresenta un presupposto essenziale per una coscienza storica matura e per la costruzione di una comunità fondata sul rispetto della dignità umana e sulla condanna di ogni forma di totalitarismo. Il 10 febbraio è una data che richiama istituzioni, associazioni e cittadini a un impegno comune: custodire il ricordo, promuovere la conoscenza e trasmettere alle giovani generazioni la consapevolezza di quanto accaduto, affinché simili tragedie non trovino mai più spazio nella storia. Gioventù Nazionale Avellino, anche quest’anno, intende offrire un momento di riflessione aperto alla cittadinanza, nel segno della memoria, della verità storica e del rispetto verso le vittime e le loro famiglie.