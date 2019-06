Atripalda e i colori arcobaleno del primo Pride irpino/ FOTO Quasi un migliaio in piazza Umberto I

Atripalda e i suoi colori arcobaleno per l'Abellinum Pride. Quasi un migliaio in piazza Umberto I per dire no a ogni forma di discriminazione e intolleranza. Dai più giovani alla nonnina 85enne che non ha partecipato ma che ha benedetto sui social l'unione gay del nipote. Madrine dell'evento Eva Grimaldi e Imma Battaglia che si sono sposate grazie alla legge Cirinnà lo scorso 19 maggio e che chiedono una legge egualitaria.