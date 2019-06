Arriva il caldo africano in Campania: temperature sopra i 40° Week end rovente a 40 gradi, da lunedì i picchi Gli esperti: bere e non uscire nelle ore più calde

Ancora qualche ore di caldo temprato da lievi correnti di aria fresca, poi arriva il grande caldo. Protezione Civile ed enti preposti invitano la popolazione più fragile, come anziani a bambini, a non uscire nelle ore più calde del giorno, bere acqua, tanta acqua ed alimentarsi con piatti leggeri e ricchi di verdure e frutta. Da venerdì potrebbe tornare il gran caldo africano. Il Meteo.it avvisa del netto innalzamento delle temperature in molte regioni. Infatti dal nord Africa tornerà gradualmente ad avanzare verso l'Italia l'Anticiclone africano pronto a colpire con il suo carico d'aria bollente il nostro Paese. Dal giorno del solstizio d'estate e per tutto il successivo weekend i temporali diverranno via via meno frequenti, fino a scomparire sugli Appennini. Le temperature saranno destinate ad aumentare anche sensibilmente ad iniziare dalle due Isole maggiori e dal Centro-Sud, soprattutto tra sabato e domenica quando l'aria bollente africana invaderà anche il resto del Paese. Ma la colonnina di mercurio è destinata ad alzarsi progressivamente. Da lunedì 24 una poderosa ed ulteriore risalita d'aria rovente potrebbe colpire duramente molte regioni d'Italia portando i termometri a toccare picchi ben superiori ai 43-44 gradi. Potrebbero esserci ore di caldo opprimente e con indici di disagio bio-climatico alle stelle. Se tutto verrà confermato, ci troveremo dinnanzi un'ondata di caldo davvero anomala ed eccezionale per il mese di giugno.

Si raccomanda, quindi, di evitare di uscire nelle ore più calde e di adottare tutte le misure precauzionali per le categorie più a rischio, ossia bambini, anziani e persone affette da particolari patologie. E’ fondamentale combattere il caldo bevendo molto e consumando cibi leggeri, prediligendo frutta e verdura.