Grottaminarda. Fiordelisa è la campionessa mondiale di karate A Bratislava l'oro per la giovanissima irpina. Ha 15 anni è determinata e forte

Fiordelisa Barrasso, 15 anni di Grottaminarda, conquista l'oro ai Mondiali di Bratislava nella categoria cadetti. A Bratislava l’atleta ha sbaragliato la concorrenza ed è salita sul gradino più alto del podio. Determinata e forte ha vinto scatenando gioia e applausi in tutta l’Irpinia.

Grande soddisfazione per il suo maestro Enzo Ferrara della scuola "Karate-Do". “Grande soddisfazione anche per l'Amministrazione comunale ed entusiasmo alle stelle per tutta la comunità grottese ed irpina! Brava Fiordelisa!!!!”, annota l’amministrazione sulla pagina Facebook.

In Slovacchia, Fiordelisa ha messo in campo tutta la sua determinazione, preparazione e concentrazione, per vincere. Con il tricolore sulle spalleha intonato l’inno d’Italia alla Napela Arena di Bratislava con altre due atlete italiane.