Menestrelli e serenata. Teora festa grande per Marta e Marino L'evento di ieri sera ha incantato la comunità

Saranno presto sposi Marino e Marta due bellissimi innamorati di Teora, piccolo borgo incantato dell'Irpinia di mezzo. Ieri sera il paese intero si è fermato per la grande festa della tradizione che introduce ai festeggiamenti solenni delle nozze. Canti e suoni per ripercorrere il corteggiamento, quel fine e sottile delicato e amorevole modo antico di conquistare il cuore della propria amata. Canti e suoni che sembrano venire da lontano e arrivare dritti al cuore di chi a questi due giovani innamorati vuole bene. Paese in festa ieri sera per omaggiare gli sposi e celebrare la tradizione e unicità del paese delle serenate, cantate col cuore.

A Marta Acocella, che è ancora più bella in queste ore di vigilia del solenne evento atteso da una vita e a Marino Donatiello, che per l'emozione sta parlando pochissimo e con la voce che si spezza all'improvviso gli auguri di un futuro radioso.

"Solo un grande amore è destinato a durare per sempre. Come quello per la propria amata e quello per la propria terra...Grazie grazie perché viviamo in un paese fantastico fatto di persone meravigliose in cui credono nei veri valori della vita...Ringraziamo infinitamente i "Menestrelli" che con la loro musica hanno accompagnato il nostro amore. Ringraziamo il Sindaco x la sua grandissima disponibilità e x aver reso questo piccolo grande posto(San Pietro) in condizioni ottimali in modo tale da poter passare tutti una splendida serata...

Ringraziamo di cuore la Misericordia di Teora che come sempre si mette a disposizione ogni qual volta viene chiamata. Un ringraziamento particolare alle nostre famiglie che come sempre ci sostengono e sono sempre al nostro fianco... E infine ringraziamo voi tutti che con la vostra allegria avete reso speciale la nostra Serenata.

Mi raccomando ci vediamo tutti Sabato a Teatro". Queste le dolcissime parole che la sposa ha postato sul social.