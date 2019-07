La notte di Saturno: a Montecalvo tutti con gli occhi al cielo Da domani sera punti di osservazione in varie città: ecco gli appuntamenti

Arriva la notte di Saturno. Il pianeta degli anelli domani 9 luglio si trova ad una distanza particolarmente ridotta dalla Terra e al massimo della sua luminosità. Insomma, sarà tanto luminosa da essere visibile nel cielo per tutta la notte. Per la precisione il pianeta si troverà a 1 miliardo e 351 milioni di chilometri dalla Terra e in opposizione, «cioè in una posizione opposta a quella del Sole» ha detto all'ANSA Paolo Volpini dell'Unione astrofili italiani (Uai). Di conseguenza, ha aggiunto «quando tramonta il Sole sorge il pianeta, che resta visibile per tutta la notte» e sarà nelle migliori condizioni di visibilità. Un'occasione da non perdere per osservare gli splendidi anelli che lo circondano con un buon binocolo o un piccolo telescopio. «A inizio serata - ha spiegato Volpini - si può cercare il pianeta sull'orizzonte orientale, tra le stelle della costellazione del Sagittario. Poi, nelle ore centrali della notte tenderà a spostarsi verso sud». Gli astrofili hanno organizzato osservazioni pubbliche in tutta Italia per osservalo, il 9 luglio e nelle serate successive, come a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, a Rocca di Papa in provincia di Roma, a Castione della Presolana (Bergamo), a Siracusa, a Montecalvo Irpino (Avellino). Chi è interessato a partecipare può consultare il sito reteastrofili.

Saturno lascerà poi la scena' a Plutone, che sarà in opposizione il 14 luglio e che sarà visibile nella stessa area del cielo, cioè fra le stelle del Sagittario.