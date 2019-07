Canalarte e l'Associazione Cuochi Regione Campania Un sodalizio indissolubile, anche quest'anno la gastronomia fa da protagonista

Anche quest'anno tra arte, artisti di strada, artigianato, musica e tanto altro, la gastronomia fa da protagonista.

Il connubio tra l'associazione cuochi e l'associazione Canalarte è di lunga data. Entrambi puntano alla qualità del prodotto tipico locale, e dunque per le strade, le corti e i vicoletti troveremo ravioli, rape e patate, torte rustiche e tantissimo.

Il presidente Luigi Vitiello conferma felicemente la loro presenza in questo evento: "Come associazione cuochi facciamo sempre scelte di qualità, non partecipiamo ovunque, partecipiamo dove c'è la volontà vera di valorizzare il territorio e i prodotti del luogo, ecco perché Canalarte diventa per noi un'occasione imperdibile"