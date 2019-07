Pesca un pesce siluro da 1 metro."Ho provato stupore e rabbia" Nel Fiume Calore attestata la presenza dei grossi pesci tipici del Danubio, Volga e Po

Un pesce siluro da oltre un metro è stato catturato nel fiume Calore dall’irpino Diego Gaita di Montefredane.

Il 43enne, appassionato di pesca da anni, ha vinto il suo duello con questo grosso pesce.

“Quando l'ho preso ho provato stupore,ma anche rabbia perché non avendo predatori naturali e cibandosi esclusivamente di pesci credo che tra qualche anno nel Calore non ci saranno più pesci ma solo siluri, è una delle catture più grandi, per fare sì che i nostri fiumi possano continuare a vivere ci vogliono controlli all’aziende che molto spesso sversano nei corsi di acqua, inquinando. Ma serve anche altro come liberalizzare la caccia al Cormorano un uccello asiatico che ormai si è ambientato nel nostro territorio e anche lui si ciba esclusivamente di pesci”. Una riflessione di un esperto , un autentico conoscitore dei corsi d’acqua, delle sue specie e di quel delicato bioritmo che solo se rispettato può garantire la sopravvivenza di molte specie.

Il siluro e’ dell’Est Europa e vive in grandi fiumi come il Volga e il Danubio, da anni e arrivato nel Po e nei suoi affluenti. Una pesca inusuale e un incontro – è il caso di dire – veramente inaspettato.

“E’ bene precisare che non è un record,( anche perché nei grossi fiumi arrivano a dimensioni ragguardevoli anche 2 metri) è una cattura piuttosto inusuale, perché questi Siluri non appartengono alla nostra ittofauna - spiega Diego - ma sono prettamente del Est Europa,nel Po e nei suoi affluenti sono molti anni che è in pianta stabile ,qua da noi nel sud Italia non vi era traccia fino a qualche anno fa, purtroppo con questa cattura si certifica la presenza di Siluri anche grandi”.