L'Irpinia piange Severina. "Addio guerriera in rosa" I messaggi delle donne delle Amdos e Amos

Mlito Irpino e Grottaminarda sono in lutto per la morte di Severina Beatrice, 46 anni, la giovanissima donna morta dopo due anni di lotta contro una malattia.

A piangerla amici e parenti e l'esercito delle donne dell’Amdos, da sempre in prima linea per promuovere la cultura della prevenzione. Severina madre dolce e amorevole, non si è mai lasciata abbattere, demoralizzare dalla sua lotta contro la malattia. I messaggi sul social scorrono a ricordare la donna, l'amica, la moglie e la madre. "Che ti giunga quel caldo abbraccio oggi che sei un angelo . L'Amos Grottaminarda ed il dr. Carlo Iannace partecipano al dolore che ha colpito le famiglie Annese e Beatrice".

Severina Beatrice lascia un marito e due figli. I funerali si terranno domani alle 16,30 nella chiesa di Sant'Egidio, a Melito Irpino.