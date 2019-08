Irpinia, allerta caldo. Montoro e Luogosano i paesi da record Ecco la mappa delle ondate di calore: temperature fino a 38.2 gradi

E' stata la domenica più calda dell'anno. La protezione civile ha diramato un'allerta per le ondate di calore per i prossimi tre gioni, aspettando il Ferragosto. Anche in Irpinia temperature torride, con serate all'insegna delle temperature più alte rispetto alla media stagionale. La pagina social dell'Osservatorio di Montevergine ha monitorato le temperature in provincia e Mirabella Eclano si aggiudica il primo posto della classifica. La fonte dati: network www.campanialive.it, Centro Funzionale di Protezione Civile della Campania e Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Puglia ha fornito una mappa del grande caldo in provincia.

Mirabella Eclano: 38.2°C

Luogosano: 38.0°C

Montoro Inferiore: 37.8°C

Serino: 37.3°C

Avellino centro: 37.1°C

Monteforte Irpino centro: 35.3°C

Calitri: 35.3°C

Mercogliano: 35.1°C

Teora: 34.1°C

Conza della Campania: 33.4°C

Montemarano: 33.5°C

Ospedaletto d'Alpinolo: 33.2°C

Andretta: 32.9°C

Nusco: 32.4°C

Bisaccia: 31.2°C

Lago Laceno: 30.9°C

Trevico: 29.0°C

Montevergine (osservatorio): 27.2°C

Montevergine (vetta): 26.7°C