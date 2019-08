Gigi Marzullo operato d'urgenza al Moscati I complimenti del giornalista per la buona sanità irpina

Il responsabile della struttura Notte di Rai 1 l’altro giorno e` stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino. Arrivato verso le 13 a Contrada Amoretta e` stato subito registrato al triage per una doppia ernia addominale irriducibile. Immediato, dunque, il trasferimento in Chirurgia d’urgenza e quindi in sala operatoria per l’asportazione, dall'equipe coordinata dal responsabile del dipartimento Lorenzo Iovine.. "Moscati esempio di buona sanità", racconta il giornalista tv.