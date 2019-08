Scarichi e schiuma nel Sabato: "Chi resta inerme è complice" L'ennesima denuncia del dottor Franco Mazza

Solo stamattina l'ultima denuncia del comitato Salviamo la valle del Sabato su scarichi fognari a cielo aperto nel centro di Atripalda che confluiscono nel fiume Sabato aggravandone lo stato di salute.

In un altro video che impazza da giorni sui social sono immortalate chiazze e schiuma probabilmente di detersivi nel fiume all'altezza dello stretto di Barba, nel territorio del comune di Chianche.

Il dottor Franco Mazza punta l'indice contro le istituzioni incapaci di assumere iniziative e di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.

“Non solo chi scarica inquinando ma anche chi resta colpevolmente in silenzio e inerme è complice di questo disastro ambientale. Noi come Comitato denunciamo il mercurio nel fiume Sabato da 6 mesi ma nessun amministratore locale ci è venuto in soccorso, i nostri appelli alla Prefettura sono rimasti inascoltati ma prima o poiu qualcuno pagherà per questo scempio”.