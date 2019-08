PICS, un milione e mezzo per rilanciare il commercio Lunedì saranno pubblicati i bandi

Stimolare la nascita e la crescita delle piccole e medie imprese della città, dal Centro storico a via Tedesco fino a viale Italia. E' l'obiettivo dei due bandi per rilanciare il comparto commerciale varati dall'amministrazione Festa.

I contributi sono stati presentati dall'Assessore ai Fondi europei Germana Di Falco, e del vicesindaco con delega alle Attività Produttive, Laura Nargi. "Avellino è l'unico Comune a cui finora è stato approvato il Pics abbiamo voluto premiare i privati e dare un segnale che chi vuole innovare merita la nostra attenzione" – le parole della Nargi.

I due bandi riguarderanno il Commercio, il Turismo e l'Artigianato-Commercio per 800mila euro, Servizi per il Sociale e per il Turismo per 600mila per un importo totale è di un milione e mezzo di euro. Le misure, che copriranno il 70% dei finanziamenti richiesti e ritenuti validi per un massimale di 70mila euro, riguardano tutte le piccole-medie imprese che vogliono costituire una nuova società e per tutte quelle partite entro gli ultimi 24 mesi.

Ma l'amministrazione ha chiesto alla Regione di ampliare il plafond anche a quelle imprese con più di 24 mesi. "Abbiamo tante energie, talenti e commercianti che non hanno mollato – ha dichiarato il sindaco festa - Il bando lancia un segnale a chi ha creduto nella città di Avellino in una fase complicata. Questo è il primo segnale concreto. E’ finito il tempo dei fondi a pioggia, gli uffici premieranno la meritocrazia e i progetti validi".