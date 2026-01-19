Poste italiane: ecco i protagonisti del libro dei francobolli 2025 Per tutti i collezionisti della provincia di Avellino 135 carte valori postali

Per tutti i collezionisti della provincia di Avellino è disponibile da oggi il nuovo Libro dei Francobolli 2025, il volume di Poste Italiane che racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.

Il racconto si apre con Papa Bonifacio che indice il primo Giubileo della storia e richiama il Giubileo 2025 e continua con i francobolli dedicati alle Basiliche di Roma (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura) e a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Tra le emissioni più significative spiccano quelle di Michelangelo Buonarroti, nel 550° anniversario della sua nascita; particolare interesse hanno suscitato quelle dedicate ai personaggi del mondo dello spettacolo come Enzo Jannacci, Nanni Loy, Paolo Panelli e alle imprese italiane tra le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy come Thun, Dulcop, Fendi, Fabbri, Talarico, Loacker e Molinari oltre al francobollo per il centenario dei Buoni Fruttiferi Postali.

Anche l’animazione trova spazio con i francobolli dedicati a Pimpa e Goldrake, che hanno conquistato il cuore del pubblico più giovane.

Tra i francobolli dedicati alle eccellenze del patrimonio culturale italiano quelli delle rievocazioni storiche come i Palii di Siena, Asti, Normanni di Piazza Armerina, Legnano e Golfo della Spazi e delle Giostre di Saracino di Arezzo, Quintana di Foligno, Quintana di Ascoli Piceno e alle organizzazioni che custodiscono il nostro patrimonio artistico e culturale come Fondo Ambiente Italiane(FAI) e Italia Nostra.

Confermato anche in questa occasione il francobollo dedicato alla squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A, in questo caso il Napoli e tra le tematiche ricorrenti le emissioni dei francobolli dedicati al Santo Natale.

Il volume può essere acquistato al prezzo di 260€ in tutti gli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Avellino, nei nove Spazio Filatelia del territorio e online sul sito filatelia.poste.it.