Ance Avellino e il Ministero dell'istruzione e merito: protocollo d'intesa Potenziare il collegamento tra le istituzioni scolastiche e le imprese del settore edile

Siglato questa mattina il protocollo d’Intesa tra Ance Avellino e Provveditorato agli studi di Avellino per promuovere lo sviluppo e le competenze nel settore delle costruzioni, orientare l’allievo verso scelte consapevoli a partire dalla scuola secondaria di secondo grado al post diploma, collegare scuola e mondo del lavoro attraverso attività pratiche, esperienziali e digitali, rafforzare le competenze Stem, avvicinare gli studenti alle professioni tecniche, digitali e green, promuovere una cultura della sicurezza, della sostenibilità e dell’innovazione.

La provveditrice Fiorella Pagliuca e il presidente di Ance Avellino Silvio Sarno, hanno firmato il protocollo questa mattina, presso la sede del Provveditorato agli Studi del capoluogo.

Grande soddisfazione nelle parole del Presidente Sarno: «Ringrazio in primo luogo la dottoressa Pagliuca per la disponibilità e per l’attenzione che ha voluto riconoscere a questa iniziativa per noi fondamentale. Abbiamo bisogno di investire sulla formazione, asset centrale della nostra strategia d’azione, di mettere in campo azioni efficaci per far conoscere ai nostri ragazzi le opportunità che il settore delle costruzioni offre loro, per diffondere conoscenza, cultura della sicurezza e innovazione. Il modo migliore, l’unico che conosciamo, per difendere, promuovere ed alimentare la crescita degli istituti tecnici, dove si gioca la vera partita del futuro di questo settore dai cui destini dipendono le prospettive dell’economia dei territori.

Questo protocollo segna un cambio di fase decisivo, in ragione del quale Ance s’impegna ad una collaborazione organica con il Provveditorato, pone a servizio dei territori il suo capitale di competenze. Il migliore investimento sull’avvenire, l’unico orizzonte che ci compete.

Questo vuol dire fare sinergia, questo significa incidere davvero sui destini dei territori. Tra gli obiettivi principali quello di rilanciare la formazione secondaria affidata all’Istituto Tecnico per Geometri, scuola storica in una provincia in cui il settore delle costruzioni è da sempre trainante dell’economia provinciale e in costante fermento pur vivendo un periodo di grande difficoltà nel reperimento di figure tecniche professionali necessarie alla crescita del settore e allo sviluppo residenziale e urbano della nostra provincia.

Il percorso, fortemente voluto dal provveditorato esprime in pieno la necessità di dare risposte ad un settore che oggi vive una fase di grande cambiamento ed è orientato alle tecnologie, all’innovazione, alla rigenerazione e alla sostenibilità ambientale”.