Ariano, rotatoria priva di illuminazione pubblica: che fine ha fatto il progetto

Rotatoria priva di illuminazione pubblica e di un'adeguata segnaletica. Se ne parla da anni ma tutto è rimasto lettera morta, anche i nostro continuti appelli.
La pericolosità è stata segnalata più volte, ma nessuno si è mai adoperato per mettere in sicurezza questo tratto di strada. O meglio per dirla nei termini giusti, i lavori della rotatoria Manna o Incontro, chiamatela come volete, in località Foresta, non sono stati mai ultimati.
Le competenze sono direttamente del comune e non più dell'Anas. Ma tutto è fermo al palo. Ci troviamo di fronte ad un'opera non ancora del tutto ultimata, priva di illuminazione, segnaletica.
Una strada che prima ancora di diventare rotatoria, ha già seminato lutti su quel tratto ad alto rischio che dal bivio Manna porta a Cardito. Chi non ricorda, la tragica morte dei coniugi Campagna. Viene rivolto un forte appello al Comune ed in modo particolare all'area tecnica affinchè si risolva al più presto il problema.
Fu il compianto Giovanni Maraia ad interessare della vicenda nel 2014 l'allora ministero dei trasporti. Restano ancora fermi al palo interventi di messa in sicurezza, che vanno dagli attraversamenti pedonali all’illuminazione.