Festa a Vinicio Capossela: ad Avellino un Aspettando lo Sponz La proposta

Anche il sindaco di Avellino fa tappa allo Sponz Fest e annuncia grandi novità per il prossimo anno. La manifestazione è a rischio il sindaco lancia una proposta a Vinicio Capossela. "Stamattina ho incontrato Vinicio Capossela a Calitri. Il prossimo anno lo “Sponz Fest” è a rischio. Questa straordinaria manifestazione che valorizza le bellezze, le tradizioni e la cultura della nostra Irpinia, non deve finire. Ho proposto a Vinicio di organizzare in città, insieme a lui, “Aspettando Sponz Fest” per dare ancora maggiore risalto e partecipazione all’iniziativa. Che ne pensate?"