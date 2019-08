Malore durante la messa, prete sviene sull'altare Grosso spavento per i fedeli a Flumeri

Una giornata difficile per la Valle Ufita ieri tra nubifragi e disagi alla viabilità. Ma non solo. A Flumeri si sono vissuti attimi di grande tensione quando il parroco della chiesa, padre Angelo Abbondandolo, ha accusato un malore nel corso della funzione. Il sacerdote è stato immediatamente soccorso dai fedeli e ricoverato in ospedale per accertamenti. Don Angelo, 83 anni, si è accasciato improvvisamente sull’altare della Chiesa Madre, sotto gli occhi dei fedeli, nel corso della Messa delle 11.30, poco prima del rito dell’Eucaristia. Nelle prossime ore si saprà cosa ha fatto perdere i sensi al prelato. I fedeli pregano e sono in attesa di sapere di più delle sue condizioni di salute.