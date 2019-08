Guasto a Castelfranci: crisi idrica in 40 comuni Ecco la mappa delle possibili interruzioni tra Irpinia e Sannio

Torna l'emergenza acqua in Irpinia, tra riduzioni programmate e rete colabrodo i disagi, anche se a macchia di leopardo, hanno segnato lo scorrere dell'estate. Il bollettino idrico dell’Alto Calore restituisce in questi giorni continue emergenze. Come se non bastassero gli assorbimenti dovuti al caldo ed ai consumi, all’ordine del giorno ci sono i guasti della rete che causano interruzioni a singhiozzo di notte. Ora un guasto a Castelfranci potrebbe scatenare disagi tra Irpinia e Sannio. In Irpinia la condotta adduttrice di Castelfranci (ø 800) serve i comuni di: Ariano Irpino, (ospedale), Ariano irpino (casa circondariale), Bonito, Castelfranci, Fontanarosa, Flumeri, Gesualdo, Grottaminarda, Greci, Torella dei lombardi, Lioni, Melito irpino, Montecalvo irpino, Savignano irpino (scalo), Villamaina, Mirabella eclano, Sturno, Flumeri (area industriale), Vallesaccarda, Vallata (zona industriale), Scampitella, Frigento (rurale), Frigento (area industriale), Luogosano, Taurasi, Sant’angelo all’esca;

Nel sannio, possibile crisi idrica a: Apice, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni Stir, Pontelandolfo.

L’Alto Calore fa sapere che sono in corso i lavori per la riparazione del guasto e il ripristino dell’erogazione idrica è previsto in tarda serata.