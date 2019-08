Crolla la porta del cubo in piazza, nessun ferito La Polizia Municipale sta visionando le immagini della videosorveglianza

Forse una pallonata, forse qualcuno che avrà provato a forzarla. Fatto sta che stasera è crollata la porta in vetro del cubo di Piazza Libertà, oggetto di tante polemiche all’epoca della costruzione e ancora in attesa di essere “inaugurato”. Lì ci sono i servizi igienici e tanti frequentatori della piazza ne aspettano da anni l’apertura. Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Sul posto, gli uomini della Polizia Municipale che hanno transennato la zona e che stanno già visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della piazza per valutare eventuali responsabilità dell’accaduto.

(Foto tratta da Non sei Irpino se)