Crisi: De Mita promuove l'accordo Pd-M5S Un'occasione per "ricostruire quello che Moro chiamava il volto umano della Repubblica".

Secondo l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, 91 anni ed ora sindaco di Nusco in provincia di Avellino, vale la pena di guardare con interesse all'intesa tra Pd e M5S. La fase della politica che si è avviata con la crisi della coalizione gialloverde apre prospettive interessanti per il movimento cattolico in Italia.

Anche se "ci sarà da lavorare per riportare la politica al centro e dar vita ad un vero e proprio programma di governo", spiega, si tratta pur sempre di un'occasione per "ricostruire quello che Moro chiamava il volto umano della Repubblica".

"Soprattutto le esperienze del cattolicesimo popolare dovrebbero cogliere quanto sia delicato questo momento e sentire il dovere di organizzare una presenza autonoma e forte", aggiunge De Mita.

"Alle prossime elezioni ci sarà bisogno di una forza politica che riempia il vuoto di rappresentanza di quella parte della società che aspira al cambiamento, ma rifiuta l'avventura".