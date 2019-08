Angiografo guasto al Rummo, rischio caos al Moscati L'azienda San Pio è uscita dal circuito della rete IMA

Il Nursind di Avellino segnala che da fine luglio l'azienda Ospedaliera San Pio di Benevento è momentaneamente uscita dal circuito della rete IMA per il guasto dell'unico angiografo presente per effettuare coronarografie e angioplastiche.

L' Azienda Ospedaliera San Pio quindi, nonostante sia un DEA di II livello ed hub per la rete IMA in Campania, si troverà a non poter accogliere pazienti con infarto Miocardico Acuto che saranno trasferiti tramite 118 al Moscati di Avellino. L'utic / cardiologia del Moscati di Avellino si troverà a sopperire alle carenze strutturali e organizzative del nosocomio sannita il quale non avrebbe neanche i requisiti previsti dal decreto 64 che disciplina gli standard strutturali e tecnologici per l'emergenza cardiologica (in un ospedale hub della rete IMA è necessaria la dotazione di due angiografi funzionanti).

Il Nursind è preoccupato di questa situazione poiché si andranno ad incrementare i carichi di lavoro di una unità operativa come l' utic / cardiologia del Moscati di cui segnaliamo da tempo una grave carenza di personale infermieristico e di oss. In questa unità operativa si segnala che da decreto regionale 67 del 2016 in base alla dotazione di posti letto mancherebbero all'appello 16 infermieri e 12 oss.

Nonostante la grave carenza d'organico questa unità operativa è un eccellenza della sanità regionale ma ora si troverà ad essere Hub di riferimento della rete IMA su una macroarea di 7 13mila abitanti fino a data da destinarsi. Siamo in attesa dell'espletamento della graduatoria a tempo determinato per infermieri che con notevole ritardo stenta ad essere pubblicata, inoltre chiediamo assunzioni di oss.

La nostra organizzazione sindacale resta preoccupata di tale situazione, chiediamo alla direzione strategica di monitorare l'utic cardiologia e se necessario istituire una unità di crisi aziendale per supportare in eventuali situazioni di criticità questa unità operativa. Si allega comunicato stampa nursind