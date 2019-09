Verifiche ok ai pali, ora il completamento della metro Stretta finale anche per Tunnel e Bretella di Piazza Castello

Verifiche ok, i pali della metropolitana leggera sono stabili. Il Comune adesso andrà avanti spedito per completare l'opera attesa da anni.

A comunicarlo l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Genovese. Una notizia che dunque scongiura l'ipotesi di un contenzioso con la Sirti, l'azienda che aveva realizzato i plinti. Venerdi si sono chiuse le operazioni di verifica dei pali sospetti, da Valle a Rione Ferrovia.

“Gli esiti sono positivi, abbiamo accertato che non ci sono criticità”. Ora bisogna stringere i tempi, cosi come per il tunnel settimana prossima è in programma un incontro la ditta e D'Agostino, che seguirà i lavori dell’installazione delle telecamere, dell’impianto anti-incendio, di quello di ventilazione e della segnaletica, per ridurre i tempi di intervento anche in collaborazione con l'altra impresa che si occuperà invece di adeguare il sistema fognario.

Si proverà ad accelerare anche per la bretella di collegamento tra via Circumvallazione e corso Umberto che dovrebbe dare un pò di ossigeno ai commercianti di piazza castello. Qui lavorerà la Giotto, subentrata alla Palma 73. “Entro un mese dovremmo consegnare il cantiere, i tempi di lavoro per eseguire la bretella sono invece di 180 giorni”.