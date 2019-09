Parto spontaneo dopo cesareo: Cetta: "Esperienza bellissima" Il ginecologo dei parti impossibili approda alla Malzoni dopo anni di lavoro al Ruggi

Il ginecologo dei parti impossibili ha vinto una nuova sfida, nel segno del miracolo della vita, della dolcezza di un lieto fine che commuove il web. Sta facendo il giro dei social la foto del dottore Raffaele Petta, in forze alla squadra della clinica Malzoni, che racconta la sua ultima prova di grande bravura in sala parto. Una foto postata dallo stesso dottore approdato solo da poche settimane nella clinica di viale Italia, dopo avere prestato servizio al Ruggi di Salerno. “Ho provato una esperienza bellissima nell’assistere un parto spontaneo dopo taglio cesareo (VBAC: vaginal birth after cesareum, alias parto spontaneo dopo taglio cesareo)”. Così l’ ex direttore del reparto Gravidanza a Rischio del Ruggi, ora approdato alla clinica Malzoni di Avellino pubblica e commenta sulla sua pagina Facebook . Lo stesso ginecologo ha raccontato la prima esperienza presso la clinica che rappresenta un'eccellenza italiana:

"La signora Antonella Cocozza di 32 anni, da Eboli, già sottoposta a taglio cesareo nel 2016, desiderava ardentemente partorire spontaneamente per provare pienamente la gioia della maternità e la compiuta realizzazione di donna. - racconta il professor Petta- Mi ha seguito senza esitazione alla Clinica Malzoni di Avellino: a Salerno e Provincia non mi risulta che ci siano Strutture Ospedaliere che propongano sistematicamente il parto spontaneo alle pazienti già cesarizzate. Il travaglio è stato rapidissimo e la signora ha partorito spontaneamente un bellissimo maschietto del peso di 3.020 grammi , assistita insieme alla drssa Annamaria Malzoni,al dr. Giuseppe Casarella, all’ostetrica Giovanna Bianco con la attenta supervisione del professor Carmine Malzoni".

La signora non ha avvertito dolori durante la espulsione del feto grazie alla partoanalgesia condotta dal dottor Scafuri mentre il bimbo è stato affidato alle cure del dottor Giuseppe Vassallo. Va precisato che la percentuale del parto spontaneo dopo il cesareo è dell’80% alla Clinica Malzoni mentre il tasso di tagli cesarei nelle primigravide è solo del 15%, il più basso in Campania, tra i più bassi in Italia.

Onore al merito di questi medici e infermieri che hanno permesso ancora una volta a madre e bambino di stare bene e iniziare una nuova vita insieme.