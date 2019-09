Ecco "La Via della Seta": Avellino abbraccia la Cina Domani incontro al Comune con l'associazione Henan Zhongyuan

Avellino si apre alla Cina. Nell'ambito dell'accordo tra i due Governi denominato “La Via della Seta”, domani a palazzo di Città sono attesi i rappresentanti dell’Associazione Henan Zhongyuan, la Culturale e Creative Institute China. “L’incontro ha l’obiettivo di promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e scientifico tra l’Amministrazione comunale di Avellino e la delegazione cinese, in attuazione del patto sottoscritto tra Italia e Cina, si legge nel comunicato firmato dal Sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Non è escluso che possano svilupparsi anche forme di collaborazione economica e turistica.