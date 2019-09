Un tempio di Shaolin anche ad Avellino In città gli asiatici per progetti economico culturali

Anche Avellino avrà il suo tempio Shaolin. Questa mattina una delegazione dell’associazione culturale asiatica Henan Zhongyuan Culturale & creative institute. Ad ospitare gli asiatici il sindaco Gianluca Festa che ha illustrato loro i luoghi di interesse del capoluogo avellinese. I tre cinesi hanno visitato la città e poi sono stati a colloquio con il primo cittadino per parlare di progetti. Tra i primi obiettivi c’è la realizzazione di un monastero, un tempio di Shaolin. Si tratta di una struttura religiosa buddista molto importante in Cina. Da qualche anno però questi templi vengono dedicati alla pratica delle arti marziali, insegnate dai monaci e ad attività come la pittura. Ad Avellino sarebbe l’unico a livello europeo.