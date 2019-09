Sidigas, altri due mesi per il piano di risanamento Intanto De Cesare lascia la poltrona dell’azienda gas. Scalella nuovo amministratore

Rinviata l’udienza presso il tribunale del Riesame per la richiesta di dissequestro degli 8 milioni di euro dell’azienda Sidigas Spa. Se ne parlerà fra due mesi per la presentazione del concordato al tribunale fallimentare. E’ quanto deciso dall’incontro informale di questa mattina a Napoli tra il patron di calcio e basket avellinese Giandrea De Cesare, i commissari e il custode giudiziario. Agli atti mancherebbero una serie di documenti per poter completare il piano di risanamento per il debito accumulato da Sidigas così come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza di Avellino. Dunque, la richiesta è arrivata dagli avvocati per altri due mesi di tempo per produrre i documenti necessari.

Intanto, è stato nominato un nuovo amministratore delegato della Sidigas Spa: non sarà più Gianadrea De Cesare ma Dario Scalella, imprenditore napoletano e manager, nominato lo scorso anno console onorario della Repubblica di Corea a Napoli.