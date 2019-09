"Al Moscati di Avellino uno dei migliori oncologi al mondo" Gridelli premiato da un'associazione Usa. De Luca: "Orgoglio: la nostra sanità è eccellente"

Napoletano, ma trapiantato ad Avellino, dove lavora: è il miglior oncologo al mondo per la cura del tumore ai polmoni. Cesare Gridelli, oncologo del Moscati, secondo Expertscape, associazione statunitense del settore, è il maggior esperto nel suo settore (già aveva ricevuto il riconoscimento nel 2014), sulla base delle pubblicazioni e delle ricerche degli ultimi 10 anni.

Per lui anche il premio alla carriera nel 2018, ricevuto nelle Giornate internazionali della scuola medica salernitana. Cerimonia che vide la partecipazione anche del governatore Vincenzo De Luca.

E proprio oggi da De Luca arrivano ancora le congratulazioni per Gridelli attraverso i social: “Complimenti al dottor Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, che questa estate è stato confermato come uno dei maggiori esperti al mondo nella cura del cancro al polmone da una delle più accreditate associazioni scientifiche statunitensi. Un ulteriore riconoscimento del grande valore della nostra sanità. La Regione Campania investe 150 milioni di euro nella ricerca per la cura contro le varie forme di cancro. Facciamo uno sforzo enorme per sostenere e valorizzare le nostre grandi competenze in campo medico e scientifico”.