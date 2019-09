Luigi Gaudiosi presidente provinciale di Assoapi Avellino La nomina è avvenuta a Roma

L’irpino Luigi Gaudiosi è stato nominato presidente provinciale dell’associazione artigiani e piccoli imprenditori Assoapi. La nomina è avvenuta a Roma dalla presidenza nazionale. Quella di segretario generale va a Vito Russoniello.

“Assoapi provinciale di Avellino, che aderisce al nazionale, nasce da un ruolo di giovani imprenditori e professionisti, con lo scoop di tutelare l’interesse dei piccoli imprenditori e artigiani, a livello locale” spiega il neo Presidente.

“In particolare – continua Gaudiosi – miriamo a favorirne l’inserimento nel tessuto economico, nonché promuovere, tutelare e valorizzare le attività e le produzioni”. “ Inoltre abbiamo istituito uno sportello, anche online, dedicato alle consulenze legali sia per il consumatore sia per le aziende. In un contesto economico sempre più competitivo, sia a livello globale sia nazionale, la piccola impresa locale ha sempre più bisogno di essere tutelata e valorizzata”.

In conclusione “ tutti possono iscriversi alla nostra associazione: giovani, imprenditori, singoli o associati, artigiani, agricoltori, professionisti, tutti coloro che desiderano impegnarsi per avere un futuro migliore nella nostra bellissima Irpinia”.