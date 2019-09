Atripalda shock, tenta il suicidio in piazza: è salva Una 40enne ha provato a lanciarsi dal balcone: è stata salvata dal marito

Tragedia sfiorata stamane nel centro di Atripalda. Una donna di 40 anni, per cause da accertare, avrebbe scavalcato la ringhiera del balcone di casa. Momenti di tensione, paura per tanti che dalla strada hanno assistito alla scena. Ad intervenire prontamente il marito che ha deciso di afferrarla tempestivamente per metterla al sicuro.

E’ successo intorno alle 7 in piazza Umberto I. La donna si sarebbe pericolosamente sporta da palazzo Lazzerini, da un balcone del suo appartamento ubicato al quarto piano dello stabile, lasciando intendere che volesse lasciarsi cadere nel vuoto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, una ambulanza e una squadra del reparto di salute mentale di Solofra.