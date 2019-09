Endoscopia digestiva, l'avellinese Pasquale interviene a Pavia Il presidente Sied che guida Gastroenterologia e Medicina Generale al Frangipane terrà un corso

Sarà il medico avellinese, Luigi Pasquale, direttore delle unità operative complesse di Gastroenterologia e Medicina Generale dell'Ospedale Civile “Frangipane” di Ariano Irpino, uno dei protagonisti del corso scientifico nazionale sul tema “Qualità e innovazione in endoscopia digestiva” che si tiene presso l'istituto clinico scientifico “Maugeri” di Pavia. Pasquale interverrà in qualità di presidente nazionale della Società italiana di endoscopia digestiva, incarico prestigioso che ricopre dal marzo dello scorso anno, guidando così una comunità scientifica alla quale aderiscono circa 1.500 specialisti e che, specie nell’ultimo decennio, si è imposta all’attenzione della Sanità europea per il contributo offerto in materia di tecniche diagnostiche innovative

Il corso si terrà dal 23 al 25 settembre, previsto anche un collegamento live con la Fondazione Poliambulanza di Brescia. Il presidente Sied Luigi Pasquale aprirà gli interventi in programma. Tra gli altri partecipano i medici Alessandro Zambelli e Cristiano Spada (rispettivamente direttore e condirettore del corso) e Vitantonio Caramia dell'Ics Maugeri.