Avellino: cambia l'organigramma tecnico, dentro Vincenzo Biancolino Il figlio dell'allenatore biancoverde è rientrato dagli Stati Uniti. Esordio con la Carrarese

Novità nello staff dell'Avellino: dentro Vincenzo Biancolino con il ruolo di collaboratore tecnico. Il figlio dell'allenatore dei lupi è rientrato dagli Stati Uniti, dove viveva, e ha già aperto l'avventura con la prima squadra dell'US Avellino con il match contro la Carrarese. L'elenco dei componenti dello staff è stato aggiornato dal club sul sito ufficiale. Con il tecnico di Capodichino ci sono il vice allenatore Vincenzo Riccio, l'allenatore dei portieri Pasquale Visconti, i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Ciro Santangelo, Davide Santeramo e Vincenzo Biancolino e i preparatori atletici Luigi Gennarelli e Luigi Garofalo. L'organigramma medico vede la presenza del responsabile sanitario Andrea Massa, il medico sociale e responsabile del rapporto strutture sanitarie Carmine Blasi, i fisioterapisti Pasquale Maglio e Antonello Di Capua, il massaggiatore Alessandro Picariello e il responsabile del magazzino Antonio De Luca.