Montemiletto piange Vincenzo Scala, fondatore de La Rustichella Domani i funerali del Maestro Pastaio

Si terranno domani i funerali di Vincenzo Scala, maestro pastaio, deceduto tra l'affetto dei suoi cari la moglie Antonietta, i figli Giuseppe e Vincenzo, la nuora la nipotina e i parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani alle ore 15 nella chiesa di Sant'Anna a Montemiletto, muovendo dalla sala funeraria onoranze funebri Irpinia a via Nazionale Torrette di Mercogliano

Vincenzo Scala con sua moglie Antonietta fondò nel 1984 La Rustichella, partendo da quella autentica passione per la pasta artigianale all’uovo. La notizia del decesso di Vincenzo Scala si è rapidamente diffusa scatenando un'ondata di commozione anche sui social.