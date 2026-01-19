Liceo De Luca ad Avellino: ecco i dettagli del progetto finanziato dalla regione "Promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del linguaggio e dei comportamenti verbali"

Pari opportunità ed educazione affettiva: finanziato il progetto del Nuovo Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino La Regione Campania ha approvato e finanziato 346 progetti scolastici finalizzati alla promozione della cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

L’annuncio è stato dato dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha confermato l’impegno dell’amministrazione regionale nel sostenere percorsi educativi innovativi e di forte impatto sociale.

Tra i progetti finanziati rientra anche quello presentato dal Nuovo Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, ideato e coordinato da Francesco Marino, che coinvolgerà 100 studenti delle classi prime e terze dell’Istituto.

Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del linguaggio e dei comportamenti verbali come strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare quella di genere. Episodi di cronaca sempre più frequenti rendono infatti indispensabile un’educazione all’affettività e al rispetto che parta dalla scuola, luogo privilegiato per la crescita personale e sociale dei giovani. In un contesto caratterizzato da una comunicazione sempre più mediata dai social network e da una crescente difficoltà dei ragazzi nell’esprimere le proprie emozioni, il progetto intende riportare al centro le relazioni umane, l’ascolto e la consapevolezza emotiva, favorendo uno sviluppo più equilibrato e responsabile degli studenti. Solo attraverso una solida formazione della personalità, infatti, anche internet e i social possono diventare strumenti positivi di condivisione e crescita. Il percorso progettuale si fonda sul valore del linguaggio, inteso come base della comunicazione e strumento essenziale di conoscenza di sé e degli altri. Psicologia, letteratura e teatro saranno gli ambiti attraverso cui gli studenti esploreranno il significato delle parole, il loro potere e il loro ruolo nella costruzione dell’identità individuale e collettiva.

La prima fase prevede laboratori psicologici (12 ore complessive) condotti da psicologi esperti dell’età evolutiva, rivolti alle classi prime e terze, con l’obiettivo di sviluppare competenze di regolazione emotiva, riconoscimento e gestione delle emozioni, riducendo la vulnerabilità emotiva e migliorando le capacità relazionali. Successivamente, il progetto proseguirà con due laboratori espressivi: laboratori letterari per le classi prime (6 ore), coordinati dalla Cooperativa Saremo Alberi, attiva da anni nella promozione culturale e nella diffusione della narrazione tra i giovani; laboratori teatrali per le classi terze (6 ore), in collaborazione con l’Associazione Puck Theatré, realtà impegnata sul territorio avellinese nella promozione delle pari opportunità di genere attraverso il teatro.

Il percorso si concluderà con la realizzazione di un video-testimonianza, che sarà diffuso sui canali social della scuola in collaborazione con Sviluppo Campania, e con un convegno finale, previsto per il mese di maggio, aperto al territorio e dedicato alla disseminazione dei risultati.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti dei Centri Antiviolenza, giornalisti, avvocati e sociologi. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Maria Rosaria Siciliano, da sempre particolarmente sensibile ai temi dell’educazione emotiva, del rispetto e delle pari opportunità, che ha sottolineato come il progetto rappresenti un’importante occasione di crescita per gli studenti e un ulteriore passo nel percorso educativo del Nuovo Liceo “Paolo Anania De Luca” , da anni attento alla formazione integrale della persona e alla costruzione di una comunità scolastica inclusiva e consapevole