Sannino e spettacolo a Monteforte Irpino Canto, ballo, ma anche spazio per la beneficenza in Piazza Umberto I

Una serata dalle grandi emozioni in Piazza Umberto I a Monteforte Irpino per il concerto di Andrea Sannino. Crescita esponenziale per il cantautore napoletano dal gran legame con l'Irpinia: "È stato un buon inizio già l'anno scorso ad Altavilla Irpina, poi sono stato a San Tommaso pochi giorni fa ed è stato un grande risultato. - ha affermato Sannino - L'Irpinia è una terra che amo, ricca di gente magnifica. Quindi, venire a cantare qui è sempre qualcosa di emozionante. Ho un legame diretto con Monteforte. C'è parte della famiglia che abita qua. È da parecchio che abbiamo questa idea di venire. Fortunatamente, con il sindaco e con una serie di imprenditori che hanno dato grande mano all'amministrazione, si è potuto realizzare tutto questo e ne sono felicissimo".

Il brano "Abbracciame", con numeri da capogiro in Italia e all'estero, trionfa anche in provincia di Avellino: "È un brano che ormai ha superato i confini nazionali. - ha aggiunto il cantautore - È qualcosa che inorgoglisce perché cantato con la lingua della mia terra, la lingua napoletana, la lingua dell'amore che è universale. Viva l'Irpinia e viva l'amore".

Sannino, ma non solo con una serata che ha offerto la magia del canto, ma anche del ballo. Spazio anche per la beneficenza con la comunità di Monteforte Irpino in festa: "È un onore ospitare questa sera Andrea Sannino, che per noi è come uno di famiglia. - ha affermato il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano - Siamo fieri dell'associazione Mano A Mano, che hanno portato avanti questo grande evento con tanto impegno. Nelle difficoltà l'amministrazione ha sostenuto il progetto. Ringrazio il corpo di ballo "Esmeralda" e la sua direttrice, Guendalina Manzi, le nostre giovani voci, Gaia Bianco, Ilaria Ercolino e Federica Piscopo. Ringrazio tutti i ragazzi che si sono impegnati davvero tanto e tutti i cittadini che hanno dato un contributo standogli vicino".

"Siamo molto orgogliosi di questo evento che garantisce turismo, ma soprattutto punta sulla possibilità di far conoscere il nostro paese anche alle zone limitrofe, alle zone che circondano Monteforte. - ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Monteforte Irpino, Lia Vitale - In quanto assessore alla cultura, insieme alla delegata al turismo e spettacolo, l'avvocato Iannaccone, abbiamo voluto questo evento, ma l'ha voluto l'intera amministrazione Giordano. È un evento che, come diceva il sindaco, senza l'associazione dei ragazzi Mano A Mano, non si sarebbe potuto realizzare. Mi associo ai ringraziamenti del sindaco, volti ai ragazzi e al presidente Borrelli e mi auguro che sia una bella chiusura d'estate per Monteforte".

"Tutto questo sa di aggregazione, di svago, ma anche di riflessione. - ha aggiunto il presidente dell'associazione Mano A Mano, Martino Borrelli - Abbiamo organizzato una raccolta fondi. L'intero incasso andrà alla ricerca scientifica, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. È una serata che ha una duplice valenza. Devo ringraziare anch'io l'amministrazione comunale ed è stato un onore collaborare con loro e organizzare questo evento. Mi auguro che possa essere davvero una bella cosa per la nostra comunità".