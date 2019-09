Bomba nel Fenestrelle: si decide sull'evacuazione In Prefettura un tavolo per decidere se farla brillare in loco o rimuoverla

Potrebbe esserci anche ad Avellino un bomba day, per bonificare l’area del greto del Fenestrelle dove è stata trovata un bomba risalente alla seconda guerra mondiale. Si decide in Prefettura il piano di rimozione rinvenuta al di sotto del ponte della Ferriera l’altroieri.

Si attendono indicazioni precise dal Genio Guastatori di Caserta per disinnescare o rimuovere la bomba. Le operazioni di bonifica si presentano complesse, sia per la difficoltà nel trattare il residuato bellico sia perché la zona del ritrovamento è molto popolata e si trova sotto un antico ponte che nella parte alta è un’importante arteria di collegamento per la città.

Domani potrebbe, dunque, esserci un vertice in Prefettura con i militari del Genio Guastatori Caserta che questa mattina all’alba hanno dato il via alle operazioni di disinnesco di un simile ordigno ritrovato a Battipaglia, dove sono state evacuate circa 20mila famiglie.

L’ ordigno, ritrovato nel Fenestrelle, è stato messo in sicurezza e viene costantemente tenuto sotto controllo da polizia e carabinieri.

In settimana ci sarà un tavolo in prefettura per fare il punto della situazione e stabilire l’eventuale evacuazione, per consentire la rimozione in piena sicurezza. L’ordigno, che misura ottanta centimetri e pesa circa mezzo quintale, è stato messo in sicurezza dal Genio Guastatori dell’Esercito di Caserta. I militari hanno provveduto a interrarlo nuovamente per mitigare i rischi. A ritrovare l’ordigno sono stati alcuni operai del cantiere che erano impegnati negli interventi relativi al rifacimento delle sponde del corso d’acqua. I carabinieri hanno recintato l’area e hanno attivato la sorveglianza anche sul ponte. Qualora si procedesse ad un’eventuale neutralizzazione sul luogo del ritrovamento sai potrebbe decidere anche un piano di evacuazione. Da capire a quel punto il perimetro di intervento di messa in sicurezza. Ma i tecnici potrebbero decidere per il trasporto in un altro sito dove farla brillare.