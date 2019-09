Pullman nel piazzale dello Stadio, Confesercenti boccia Festa Ci sarebbe un vincolo della zona come area mercatale

“L’ipotesi di spostare il terminal bus nel piazzale dello stadio Partenio è semplicemente assurda, per ragioni economiche, tecniche e logistiche”. Dino Preziosi, già manager dell’Air, boccia l’idea del sindaco di Avellino.

Sulla stessa lunghezza d'onda la Confesercenti Antonello Tarantino spiega: “C'è un vincolo fino al 2021 sul piazzale dello stadio come area mercatale e poi Festa non ha individuato una vera alternativa. Nel 2016 quella zona è stata infatti oggetto di una ristrutturazione grazie ad un finanziamento europeo, legato all’attività mercatale della zona. Quindi, dovrebbe esserci un vincolo di 5 anni, almeno fino al 2021, altrimenti si perderebbe il finanziamento di circa 900mila euro”.

Anche sulla destinazione del terminal bus Tarantino ha più di una perplessità. “Noi siamo d'accordo che si debba fare ma è da escludere la convivenza tra mercato e pullman. E’ la stessa ipotesi che si è venuta a creare con le giostre. In quel caso, per motivi di ordine pubblico, l’idea dell’amministrazione fu bocciata dal Prefetto Tirone. I bus vanno spostati ma credo che fino a quando non si aprirà l'Autostazione di via Colombo non c'è uno spazio altrettanto grande che li possa accogliere”.