Guasti alla rete, rubinetti a secco in città Disagi a Rione Mazzini e via Fontanatetta

Anche Avellino resta senza acqua. Dopo i disagi patiti dai tanti Comuni della Provincia, adesso tocca al capoluogo. I guasti registrati sulla rete idrica comunale costringono l'Alto Calore a chiudere i rubinetti per l'intervento di riparazione. Le zone che rimarranno a secco fino alla fine dei lavori sono le popolose aree di via Macchia, Rione Mazzini, via Fontanatetta e via Giancola nella frazione di Bellizzi Irpino.