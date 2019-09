Apertura anno scolastico, alla "Perna" Don Patriciello Appuntamento mercoledi 11 a partire dalle 8.30

Il giorno 11 settembre dalle ore 8,30 l’I.C. Perna Alighieri apre i battenti di un nuovo anno scolastico. Circa 1200 alunni, dall’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado cominceranno una nuova avventura didattica e umana.

Padrone di casa il nuovo Dirigente Scolastico Prof. Attilio Lieto che, insieme a tutti i docenti ed al personale (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), accoglierà alunni e genitori nell’Auditorium del plesso centrale di via Maffucci.

Ospite d’onore Don Maurizio Patriciello, parroco della “terra dei fuochi”, conosciuto e noto in ambito nazionale perché da anni in prima linea nella lotta alla camorra, fulgido esempio di legalità per le attuali e future generazioni.

Il parroco saluterà alunni e genitori. La mattinata sarà allietata da alcuni brani eseguiti dagli allievi della classe di strumento musicale, accompagnati dai loro docenti.