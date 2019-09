"La salute pubblica prima di tutto, i bus vanno spostati" Il primo cittadino insiste nella volontà di delocalizzare il terminal

“La salute pubblica è un interesse superiore, non posso fare altrimenti”. Il sindaco di Avellino insiste nella volontà di delocalizzare il terminal bus nel piazzale dello stadio Partenio e risponde alle critiche dell'ex manager air Dino Preziosi e dei rappresentanti degli ambulanti, decisamente contrari a non vedere più il mercato bisettimanale nella sua location storica.

“Si tratta di un trasferimento temporaneo, sto già pensando a una soluzione definitiva in attesa dell'Autostazione. Per il resto i filobus per collegare il piazzale al centro città già ci sono, non servirebbe un servizio navette, basterà ritoccare gli orari. Ai mercatari dico: pensassero a sanare le morosità. I diritti camminano di pari passo con i doveri”.

Festa non perde occasione per replicare anche alle accuse dell'associazione Controvento. Gennaro Bellizzi aveva parlato di una città senza visione. All’ubriacatura e agli slogan della campagna elettorale non sono seguiti interventi concreti. “Ho preso una città due mesi fa che boccheggiava e l'ho rianimata con 150mila presenze per gli eventi estivi. Mi sembra troppo poco il tempo trascorso per dire che la mia amministrazione non ha una visione. Arriverà il tempo per affrontare anche le grandi questioni e di certo non ci sottrraremo”.