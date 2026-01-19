Si rompe condotta, stop all'acqua a Grottaminarda

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della rottura di una condotta adduttrice DN 500, è sospesa l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei seguenti Comuni: GROTTAMINARDA (Serbatoio Pensile) BONITO APICE PADULI SANT’ARCANGELO TRIMONTE PIETRELCINA PESCO SANNITA PAGO VEIANO REINO CAMPOLATTARO PONTELANDOLFO FRAGNETO MONFORTE CASALDUNI STIR (Casalduni).
Rottura condotta, lavori in corso
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto, per cui il ripristino della portata addotta avverrà non appena completato l’intervento. Inoltre, al fine di garantire un corretto approvvigionamento idrico nella giornata di domani, potrebbe essere necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00 di domani 20 Gennaio 2026, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua che non ne pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.