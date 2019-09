Servizio Civile: c'è il bando per 210 posti nelle Misericordie In Irpinia

Via al nuovo Bando per 210 giovani in Servizio Civile Universale 2019 nelle Misericordie irpine. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, in data 04/09/2019, ha pubblicato i bandi per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha a disposizione 2128 posti. La rete delle Misericordie Irpine ha messo in campo 7 progetti coinvolgendo 28 sedi su tutto il territorio della provincia.

I posti disponibili sono così dislocati: Atripalda 12; Avellino 12; Castelfranci 8 ;Cervinara 10 ;Chiusano di San Domenico 6; Baiano 8; Fontanarosa 6 ;Lapio 4 ;Mercogliano 12; Mirabella Eclano 4 ; Montaguto 6; Montefalcione 10 ;Montella 10 ;Montemarano 6 ;Nusco 4 ;Paternopoli 6 ;Montoro 12 ;Pietradefusi 4;Prata Principato Ultra 6; San Mango sul Calore 8 ;Sant’Angelo dei Lombardi 20 ;Serino 8,Summonte 6; Teora 4; Torella Dei Lombardi 6;Vallo Lauro 8; Volturara 4.

Una novità di quest'anno interessa la procedura di invio della domanda, che scade il 10 ottobre prossimo. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, e accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale Spid.

Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 28 anni, in possesso di cittadinanza italiana, degli stati membri dell’Unione Europea o di un paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia. La durata del servizio sarà di 12 mesi, con orario di servizio non inferiore alle 25 ore settimanali. Il compenso mensile previsto è di 439,50 euro.

La scadenza per le domande è fissata per giovedì 10 ottobre entro e non oltre le ore 14.

Durante l’anno di servizio civile i giovani hanno grandi opportunità di crescita, i progetti sono redatti in modo da garantire l’acquisizione di competenze professionali e relazionali mettendosi a disposizione della comunità.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito delle Misericordie d’Italia www.misericordie.it nella sezione BANDO GIOVANI 2019 oppure presso le sedi delle Misericordie

Inoltre la Misericordia di Chiusano di San Domenico informa che è attivo presso la propria sede uno sportello di segreteria dedicato ai giovani che vogliono fare domanda per seguirli nell’iter e per dare informazioni riguardo le modalità per come ottenere l’indispensabile SPID.