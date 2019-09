Salvò donna dall'aggressore: chiesta ricompensa per Biancolino L'ex bomber dell' Avellino calcio salvò una donna aggredita in pieno centro dall'ex compagno

La Giunta del sindaco Gianluca Festa, che guida il comune di Avellino, propone al Ministero dell'Interno una ricompensa al valore civile per Raffaele Biancolino. Una richiesta per il gesto eroico del Pitone compiuto lo scorso 18 settembre 2018. Quel giorno una donna venne aggredita a Corso Europa dall’ex compagno a suo di martellate, ma grazie all’intervento di Biancolino è stato evitato il peggio. L’ex bomber infatti riuscì a mettere in fuga l’aggressore per poi prestare i primi soccorsi alla donna.

L'iniziativa nasce su richiesta del Prefetto di Avellino in virtù del gesto eroico compiuto.